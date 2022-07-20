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Російські війська за добу вбили п'ятьох цивільних на Донеччині

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Донецьк, Середа 20 липня 2022 08:41
Російські війська за добу вбили п'ятьох цивільних на Донеччині Фото: російські війська за добу вбили п'ятьох цивільних у Донецькій області (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу росіяни вбили п'ятьох мирних жителів, ще 16 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 19 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 в Краснопіллі, 1 в Краматорську, 1 в Соледарі і 1 в Авдіївці. Ще 16 людей отримали поранення", - розповів він.

З початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 631 людина, ще 1626 отримали поранення. Цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни двічі обстріляли Краматорськ Донецької області. У перший раз, вранці, окупанти потрапили в промзону, пізніше - в житлові будинки. Повідомлялося про одного загиблого і 10 поранених, 5 з яких знадобилася допомога лікарів.

Крім того, окупанти вчора вдарили по Слов'янську. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди.

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