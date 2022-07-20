Російські війська за добу вбили п'ятьох цивільних на Донеччині
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу росіяни вбили п'ятьох мирних жителів, ще 16 осіб отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 19 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 в Краснопіллі, 1 в Краматорську, 1 в Соледарі і 1 в Авдіївці. Ще 16 людей отримали поранення", - розповів він.
З початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 631 людина, ще 1626 отримали поранення. Цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, за минулу добу росіяни двічі обстріляли Краматорськ Донецької області. У перший раз, вранці, окупанти потрапили в промзону, пізніше - в житлові будинки. Повідомлялося про одного загиблого і 10 поранених, 5 з яких знадобилася допомога лікарів.
Крім того, окупанти вчора вдарили по Слов'янську. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.