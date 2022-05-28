Российские войска не смогут быстро продвинуться в Северодонецке, - ISW

Российские войска начали прямые атаки на Северодонецк Луганской области, несмотря на то, что еще не полностью окружили город. На протяжении войны они плохо себя показали в операциях в застроенной городской местности и вряд ли смогут быстро продвинуться в самом Северодонецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Эксперты отметили, что Российские силы продолжают наращивать позиции вокруг города, но еще не окружили украинских защитников. ВСУ держат оборону на востоке Украины и замедлили продвижение оккупантов.

"Российские силы, скорее всего, продолжат постепенное наступление и могут в ближайшие дни окружить Северодонецк, но российские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и российские войска, вероятно, не смогут увеличить темпы своего наступления", - говорится в сообщении.