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Российские войска не смогут быстро продвинуться в Северодонецке, - ISW

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Северодонецк, Суббота 28 мая 2022 05:38
Российские войска не смогут быстро продвинуться в Северодонецке, - ISW Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Российские войска начали прямые атаки на Северодонецк Луганской области, несмотря на то, что еще не полностью окружили город. На протяжении войны они плохо себя показали в операциях в застроенной городской местности и вряд ли смогут быстро продвинуться в самом Северодонецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Эксперты отметили, что Российские силы продолжают наращивать позиции вокруг города, но еще не окружили украинских защитников. ВСУ держат оборону на востоке Украины и замедлили продвижение оккупантов.

"Российские силы, скорее всего, продолжат постепенное наступление и могут в ближайшие дни окружить Северодонецк, но российские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и российские войска, вероятно, не смогут увеличить темпы своего наступления", - говорится в сообщении.

Напомним, российские диверсанты захватили гостиницу на окраине Северодонецка.

Мы также писали о том, что на окраинах Северодонецка идут тяжелые бои. При этом ВСУ продолжают держать оборону в районе Золотого и Екатериновки.

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