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Російські війська не зможуть швидко просунутися в Сєвєродонецьку, - ISW

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Сєвєродонецьк, Субота 28 травня 2022 05:38
Російські війська не зможуть швидко просунутися в Сєвєродонецьку, - ISW Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Російські війська почали прямі атаки на Сєвєродонецьк Луганської області, незважаючи на те, що ще не повністю оточили місто. Протягом війни вони погано себе показали в операціях в забудованій міській місцевості і навряд чи зможуть швидко просунутися в самому Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначили, що російські сили продовжують нарощувати позиції навколо міста, але ще не оточили українських захисників. ВСУ тримають оборону на сході України і сповільнили просування окупантів.

"Російські сили, швидше за все, продовжать поступовий наступ і можуть найближчими днями оточити Сєвєродонецьк, але російські операції навколо Ізюма залишаються в глухому куті, і російські війська, ймовірно, не зможуть збільшити темпи свого наступу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські диверсанти захопили готель на околиці Сєвєродонецька.

Ми також писали про те, що на околицях Сєвєродонецька йдуть важкі бої. При цьому ЗСУ продовжують тримати оборону в районі Золотого і Катеринівки.

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Луганськ Війна Росії проти України
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