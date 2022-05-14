Российские войска смогли добиться частичного успеха в районе Авдеевки, - Генштаб

Российские войска продолжают попытки наступления на Донбассе при поддержке воздушных и артиллерийских ударов. В районе Авдеевки противник сумел добиться частичного успеха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.
Сообщается, что на Донецком направлении противник сосредоточил основные усилия на подготовке наступления в направлении Северодонецка, Соледара и Бахмута. Оккупанты перегруппировывают силы и пополняют запасы. В этот район перекинуты две батальонные тактические группы.
Одновременно российские войска не прекращают попыток наступления на Донбассе. Противник пытается продвинуться вперед под прикрытием авиации и артиллерии. В районе Авдеевки враг сумел добиться частичного успеха.
Напомним, днем ранее украинские военные отбили 10 атак противника на Донбассе.
Отметим, российское наступление на Донбассе срывают украинские артиллеристы - они помешали противнику переправиться через Северский Донец.
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