Российские войска смогли добиться частичного успеха в районе Авдеевки, - Генштаб

Российские войска продолжают попытки наступления на Донбассе при поддержке воздушных и артиллерийских ударов. В районе Авдеевки противник сумел добиться частичного успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что на Донецком направлении противник сосредоточил основные усилия на подготовке наступления в направлении Северодонецка, Соледара и Бахмута. Оккупанты перегруппировывают силы и пополняют запасы. В этот район перекинуты две батальонные тактические группы.

Одновременно российские войска не прекращают попыток наступления на Донбассе. Противник пытается продвинуться вперед под прикрытием авиации и артиллерии. В районе Авдеевки враг сумел добиться частичного успеха.