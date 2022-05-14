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Російські війська змогли домогтися часткового успіху в районі Авдіївки, - Генштаб

Фото: в районі Авдіївки російські війська зуміли домогтися часткового успіху (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські війська продовжують спроби наступу на Донбасі за підтримки повітряних і артилерійських ударів. В районі Авдіївки противник зумів домогтися часткового успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

Повідомляється, що на Донецькому напрямку противник зосередив основні зусилля на підготовці наступу в напрямку Сєвєродонецька, Соледара і Бахмута. Окупанти перегруповують сили і поповнюють запаси. У цей район перекинуті дві батальйонні тактичні групи.

Одночасно російські війська не припиняють спроб наступу на Донбасі. Противник намагається просунутися вперед під прикриттям авіації і артилерії. В районі Авдіївки ворог зумів домогтися часткового успіху.

Нагадаємо, днем раніше українські військові відбили 10 атак противника на Донбасі.

Відзначити, російський наступ на Донбасі зривають українські артилеристи - вони завадили противнику переправитися через Сіверський Донець.

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ДонбасАвдіївкаГенштаб ВСУДонецька областьВійна в Україні