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Российские войска сегодня могут попытаться занять Николаев, - мэр

Автор: Ульяна Безпалько

На девятый день войны России против Украины российские войска могут попытаться занять Николаев. Противник стягивает силы с нескольких направлений.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, на данный момент с Херсонского направления прорывается колонна танков, она уже почти в городе, но противнику навязали бой. Также стягиваются войска с Баштанского и Снигиревского направления.

"Двигаются большие колонны военной техники, среди которых танки, установки "Град". Вероятно, они решили сегодня брать Николаев. Настроение боевое, будем воевать до последнего патрона. Город сдавать не будем. Оккупантам не сдадимся. Если они зайдут в город, будем вести городские войны", - добавил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что флагман ВМС "Сайгадачный" подтопили в Николаеве в первый день войны.

Подробнее о том, в каких условиях здесь готовятся к обороне в материале "Ситуация в Николаеве прямо сейчас: что происходит в городе".

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НиколаевВойна России против Украины