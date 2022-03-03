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"Так нужно". Флагман ВМС "Сайгадачный" подтопили в Николаеве в первый день войны

Новина українською →
Николаев, Четверг 03 марта 2022 23:43
"Так нужно". Флагман ВМС "Сайгадачный" подтопили в Николаеве в первый день войны Фото: Флагман ВМС "Гетман Сагайдачный" (mil in ua)
Автор: Анна Шиканова

В Николаеве потопили знаменитый флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный". Это произошло еще в первый день вторжения России в Украину, но подтверждение появилось только сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Флагман ВМСУ "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева. Так нужно. После войны быстро его поднимем и восстановим", - сказано в сообщении.

Стали известны и детали: украинские моряки подтопили судно еще 24 февраля, в первый день войны. Вероятно, чтобы в случае чего не достался оккупантам. Он стоял на ремонте в Николаеве и был не боеспособен.

&quot;Так нужно&quot;. Флагман ВМС &quot;Сайгадачный&quot; подтопили в Николаеве в первый день войны

Фото: В Николаеве подтопили флагман ВМС "Гетман Сагайдачный"

Флагман "Гетман Сагайдачный" – многоцелевой корабль Военно-Морских сил Украины, флагман ВМС Украины. Был построен в 1990 году, в 1992 году – спущен на воду. С 2 апреля 1993 – включен в боевой состав ВМС Украины. Назван в честь Петра Сагайдачного.

В 2014 году находился в Крыму, и капитан корабля Роман Пятницкий отказался выполнять приказы российских оккупантов. Весь личный состав остался верным присяге и народу Украины.

Далее "Гетман Сагайдачный" базировался в Одессе, а с июля 2021 года – находился в Николаеве, на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон".

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