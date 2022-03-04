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Російські війська сьогодні можуть спробувати зайняти Миколаїв, - мер

Автор: Уляна Безпалько

На дев'ятий день війни Росії проти України російські війська можуть спробувати зайняти Миколаїв. Противник стягує сили з декількох напрямків.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, на даний момент з Херсонського напрямку проривається колона танків, вона вже майже в місті, але противнику нав'язали бій. Також стягуються війська з Баштанського і Снігурівського напрямку.

"Рухаються великі колони військової техніки, серед яких танки, установки "Град". Ймовірно, вони вирішили сьогодні брати Миколаїв. Настрій бойовий, будемо воювати до останнього патрона. Місто здавати не будемо. Окупантам не здамося. Якщо вони зайдуть в місто, будемо вести міські війни", - додав мер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що флагман ВМС "Сайгадачний" підтопили в Миколаєві в перший день війни.

Детальніше про те, в яких умовах тут готуються до оборони в матеріалі "Ситуація в Миколаєві прямо зараз: що відбувається в місті".

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МиколаївВійна Росії проти України