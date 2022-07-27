Российские войска сбили собственный боевой вертолет в Херсонской области, - Генштаб

За прошедшие сутки три российских вертолета Ка-52 в Херсонской области планировали атаковать подразделения ВСУ, но нанесли удар по своим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как сообщается, возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск.

"Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль", - говорится в сообщении.