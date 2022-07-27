Російські війська збили власний бойовий вертоліт у Херсонській області, - Генштаб
Минулої доби три російські вертольоти Ка-52 у Херсонській області планували атакувати підрозділи ЗСУ, але завдали удару по своїх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Як повідомляється, повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ.
"Російська ППО ніколи не відрізнялася точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А шкода", - йдеться в повідомленні.
Раніше російські війська знищили свій же винищувач Су-34 у небі над окупованим Алчевськом у Луганській області.
Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по казармах російських загарбників у тимчасово окупованому Лисичанську.
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