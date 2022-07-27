Російські війська збили власний бойовий вертоліт у Херсонській області, - Генштаб

Минулої доби три російські вертольоти Ка-52 у Херсонській області планували атакувати підрозділи ЗСУ, але завдали удару по своїх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Як повідомляється, повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ.

"Російська ППО ніколи не відрізнялася точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А шкода", - йдеться в повідомленні.

Раніше російські війська знищили свій же винищувач Су-34 у небі над окупованим Алчевськом у Луганській області.