Российские войска пытаются окружить укрепленные позиции ВСУ на Донбассе, - британская разведка

Российские силы, вероятно, пытаются окружить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины. Кроме того, готовится атака с юга на Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сообщении, город Кременная захвачен, а к югу от Изюма идут тяжелые бои, в то время как российские войска пытаются продвинуться к городам Славянск и Краматорск с севера и востока.
"Украинские силы готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга", - добавили в Минобороны Британии.
Ранее спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник в интервью РБК-Украина сказал, что в Кремле хотят "продать" российскому обществу в качестве победы полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Но к 9 мая они будут пытаться захватить и другие территории.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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