Російські війська намагаються оточити укріплені позиції ЗСУ на Донбасі, - британська розвідка

Російські сили, ймовірно, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України. Крім того, готується атака з півдня на Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, місто Кремінна захоплене, а на південь від Ізюма йдуть важкі бої, в той час як російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ з півночі і сходу.

"Українські сили готують оборону в Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня", - додали в Міноборони Британії.

Раніше спікер Міноборони полковник Олександр Мотузяник в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що в Кремлі хочуть "продати" російському суспільству в якості перемоги повну окупацію Донецької та Луганської областей. Але до 9 травня вони намагатимуться захопити й інші території.