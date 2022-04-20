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В Минобороны рассказали, чего хочет достичь Россия в войне до 9 мая

Новина українською →
Украина, Среда 20 апреля 2022 08:45
В Минобороны рассказали, чего хочет достичь Россия в войне до 9 мая Фото: Россия хочет захватить как можно больше территорий (mil.ru)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

В Кремле хотят "продать" российскому обществу в качестве победы полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Но к 9 мая они будут пытаться захватить и другие территории.

О в интервью РБК-Украина сказал спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник.

"Сейчас их цель вполне понятна: оттеснить украинские силы за административные границы Донетчины и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" до временно оккупированного Крыма. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим", - сказал он.

По его словам, совершенно очевидно, что в дальнейшем они будут пытаться развить наступление и в других областях, в частности в Херсонской области, чтобы захватить как можно больше территорий.

"Сейчас враг готовится к этому, собирает силы и закрепляется на участках, которые он уже оккупировал. Но это будет зависеть от результатов боевых действий именно в Донецкой и Луганской областях", - добавил он.

Отметим, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале битвы за Донбасс.

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Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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