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Российские войска пытались наступать на Донбассе: ВСУ вынудили врага отступить с потерями

Фото: украинские военные отразили попытки наступления оккупантов на Донбассе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты сегодня предприняли несколько попыток наступления на Донбассе. Вооруженные силы Украины отразили все атаки, вынудив противника с потерями отступить на исходные рубежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что за последние сутки противник предпринял несколько попыток наступления на позиции украинских военных. В районе населенных пунктов Пашково, Долгенькое и Большая Камышевах Харьковской области ВСУ отразили все атаки. Враг понес потери и отступил на занимаемые рубежи.

На Северодонецком направлении противник пытался наступать в направлении Лимана и Яцковки. Враг был остановлен и отброшен. При этом оккупанты установили контроль над частью Заречного.

Враг пытался закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного, однако успеха не добился. Оккупанты начали продвижение в направлении Орехово и Нижнего.

В районе Попасной оккупанты пытались закрепиться на ранее захваченных рубежах. Противник также проводил перегруппировку, пополнение личным составом и боеприпасами. По данным Генштаба, враг готовится к дальнейшему наступлению на этом направлении.

Возле Курахово противник при поддержке артиллерии предпринял попытку наступления в направлении Новомихайловки и Марьинки. Атака успеха не имела.

Напомним, британская разведка отметила успешные действия ВСУ на Донбассе - на этой неделе украинские военные отразили многочисленные попытки наступления российских войск.

Отметим, в Офисе президента Украины считают, что российское наступление на Донбассе продлится около двух-трех недель.

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