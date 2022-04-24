Російські війська намагалися наступати на Донбасі: ЗСУ змусили ворога відступити з втратами

Відзначається, що за останню добу противник зробив кілька спроб наступу на позиції українських військових. У районі населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха Харківської області ЗСУ відбили всі атаки. Ворог зазнав втрат і відступив на займані рубежі.

На Сєвєродонецькому напрямку противник намагався наступати в напрямку лиману та Яцьківки. Ворог був зупинений і відкинутий. При цьому окупанти встановили контроль над частиною Зарічного.

Ворог намагався закріпитися в Західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного, проте успіху не домігся. Окупанти почали просування в напрямку Оріхове і нижнього.

У районі Попасної окупанти намагалися закріпитися на раніше захоплених рубежах. Противник також проводив перегрупування, поповнення особовим складом і боєприпасами. За даними Генштабу, ворог готується до подальшого наступу на цьому напрямку.

Біля Курахового противник за підтримки артилерії зробив спробу наступу в напрямку Новомихайлівки та Мар'їнки. Атака успіху не мала.