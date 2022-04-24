Російські війська намагалися наступати на Донбасі: ЗСУ змусили ворога відступити з втратами
Російські окупанти сьогодні зробили кілька спроб наступу на Донбасі. Збройні сили України відбили всі атаки, змусивши противника з втратами відступити на вихідні рубежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Відзначається, що за останню добу противник зробив кілька спроб наступу на позиції українських військових. У районі населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха Харківської області ЗСУ відбили всі атаки. Ворог зазнав втрат і відступив на займані рубежі.
На Сєвєродонецькому напрямку противник намагався наступати в напрямку лиману та Яцьківки. Ворог був зупинений і відкинутий. При цьому окупанти встановили контроль над частиною Зарічного.
Ворог намагався закріпитися в Західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного, проте успіху не домігся. Окупанти почали просування в напрямку Оріхове і нижнього.
У районі Попасної окупанти намагалися закріпитися на раніше захоплених рубежах. Противник також проводив перегрупування, поповнення особовим складом і боєприпасами. За даними Генштабу, ворог готується до подальшого наступу на цьому напрямку.
Біля Курахового противник за підтримки артилерії зробив спробу наступу в напрямку Новомихайлівки та Мар'їнки. Атака успіху не мала.
Нагадаємо, британська розвідка відзначила успішні дії ЗСУ на Донбасі - цього тижня українські військові відбили численні спроби наступу російських військ.
Зазначимо, в офісі президента України вважають, що російський наступ на Донбасі триватиме близько двох-трьох тижнів.
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