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Російські війська намагалися наступати на Донбасі: ЗСУ змусили ворога відступити з втратами

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Донбас, Неділя 24 квітня 2022 19:32
Російські війська намагалися наступати на Донбасі: ЗСУ змусили ворога відступити з втратами Фото: українські військові відбили спроби наступу окупантів на Донбасі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти сьогодні зробили кілька спроб наступу на Донбасі. Збройні сили України відбили всі атаки, змусивши противника з втратами відступити на вихідні рубежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Відзначається, що за останню добу противник зробив кілька спроб наступу на позиції українських військових. У районі населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха Харківської області ЗСУ відбили всі атаки. Ворог зазнав втрат і відступив на займані рубежі.

На Сєвєродонецькому напрямку противник намагався наступати в напрямку лиману та Яцьківки. Ворог був зупинений і відкинутий. При цьому окупанти встановили контроль над частиною Зарічного.

Ворог намагався закріпитися в Західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного, проте успіху не домігся. Окупанти почали просування в напрямку Оріхове і нижнього.

У районі Попасної окупанти намагалися закріпитися на раніше захоплених рубежах. Противник також проводив перегрупування, поповнення особовим складом і боєприпасами. За даними Генштабу, ворог готується до подальшого наступу на цьому напрямку.

Біля Курахового противник за підтримки артилерії зробив спробу наступу в напрямку Новомихайлівки та Мар'їнки. Атака успіху не мала.

Нагадаємо, британська розвідка відзначила успішні дії ЗСУ на Донбасі - цього тижня українські військові відбили численні спроби наступу російських військ.

Зазначимо, в офісі президента України вважають, що російський наступ на Донбасі триватиме близько двох-трьох тижнів.

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