Российские войска провели "воздушный бой" над Крымом

Российские военные провели "воздушный бой" над оккупированным Крымом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Сообщается, что российские военные подняли по тревоге звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2. По замыслу учений, их направили на перехват военных самолетов условного противника, которые нарушили "воздушную границу Российской Федерации".

"В ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены", - сообщили на Черноморском флоте.

Также сообщается, что в ходе учений российская сторона отработала взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопросы аэронавигации, пилотирования и ухода от средств поражения условного противника.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные готовы применять зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" против российских беспилотных летательных аппаратов со стороны аннексированного Крыма.

До этого командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что российские бомбардировщики отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе.