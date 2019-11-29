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Украина готова сбивать российские беспилотники из Крыма

Новости » Общество     29.11.2019 - 15:06
Украина готова сбивать российские беспилотники из Крыма
Фото: ЗРК "Бук-М1"

Украинские военные планируют сбивать БПЛА из Крыма с помощью "Буков"

Украинские военные готовы применять зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" против российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны аннексированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

По словам пресс-секретаря командования воздушных сил Украины Юрия Игната, "Бук-М1" является эффективным оружием для уничтожения российских БПЛА "Орлан" и "Форпост", которые дислоцируются на авиабазах в аннексированном Крыму.

"Если говорить о беспилотниках квадрокоптерного поля боя, то достаточно стрелкового оружия – пулеметами его сбивать. Если речь о серьезных БПЛА типа "Орлан" или "Форпост", то тогда уже применяются зенитные ракеты. "Бук-М1" часто применялся к этим беспилотникам, потому что была существенная угроза нашим войскам. Были случаи, когда беспилотники враждебные сбивали и вертолеты армейской авиации - Ми-24"​, - рассказал Игнат.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что летом в оккупированном Крыму военно-морские силы Российской Федерации разместили эскандрилью дальних беспилотников "Форпост", которые способны указывать цели ракетным системам кораблей, артилерии и береговым комплексам "Бастион". Беспилотники были размещены вблизи Севастополя.

Также сообщалось, что летом Россия отрабатывала ракетный удар по Одессе. По словам командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко, российские самолеты провели провокационные учения 10 июля.

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