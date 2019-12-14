Російські війська провели "повітряний бій" над Кримом

Російські військові провели "повітряний бій" над окупованим Кримом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Повідомляється, що російські військові підняли по тривозі ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30М2. За задумом навчань, їх направили на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили "повітряний кордон Російської Федерації".

"У ході повітряного бою і умовного застосування ракетного і стрілецько-гарматного озброєння порушники повітряного кордону були знищені", - повідомили на Чорноморському флоті.

Також повідомляється, що в ході навчань російська сторона відпрацювала взаємодію з зенітно-ракетними і радіотехнічними підрозділами, питання аеронавігації, пілотування і відходу від засобів ураження умовного противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові готові застосовувати зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" проти російських безпілотних літальних апаратів з боку анексованого Криму.

До цього командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко заявив, що російські бомбардувальники відпрацьовували нанесення ракетного удару по Одесі.