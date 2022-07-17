UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска продолжают обстреливать остров Змеиный: какова цель врага

Фото: оккупанты продолжают атаковать Змеиный с воздуха (mapio.net)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты продолжают наносить удары по острову Змеиный. Таким образом враг хочет показать, что он якобы его еще "контролирует".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг продолжает выискивать возможности доказать, что у него есть еще какие-то силы для того, чтобы убедить нас в своей "мощи". И что он может еще сделать, как только время от времени вылетать и бомбить остров Змеиный? Поскольку пытается убедить хотя бы своих, что они им владеют и его как-то контролируют", - объясняет Гуменюк.

По ее словам, очередные обстрелы, это также была попытка разведки: не развернут ли там гарнизон, который можно уничтожить.

"Но пока они бьют по той технике, которую оставили сами", - добавила Гуменюк.

Напомним, 30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, а позже наши бойцы установили на острове украинский флаг.

При этом враг продолжает наносить удары по Змеиному. Так, недавно оккупанты атаковали наземные силы ВСУ под Херсоном и непосредственно сам остров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
остров ЗмеиныйВойна России против Украины