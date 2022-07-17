Российские войска продолжают обстреливать остров Змеиный: какова цель врага

"Враг продолжает выискивать возможности доказать, что у него есть еще какие-то силы для того, чтобы убедить нас в своей "мощи". И что он может еще сделать, как только время от времени вылетать и бомбить остров Змеиный? Поскольку пытается убедить хотя бы своих, что они им владеют и его как-то контролируют", - объясняет Гуменюк.

По ее словам, очередные обстрелы, это также была попытка разведки: не развернут ли там гарнизон, который можно уничтожить.

"Но пока они бьют по той технике, которую оставили сами", - добавила Гуменюк.

Напомним, 30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, а позже наши бойцы установили на острове украинский флаг.

При этом враг продолжает наносить удары по Змеиному. Так, недавно оккупанты атаковали наземные силы ВСУ под Херсоном и непосредственно сам остров.

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