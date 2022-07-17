Російські війська продовжують обстрілювати острів Зміїний: яка мета ворога

"Ворог продовжує вишукувати можливості довести, що у нього є ще якісь сили для того, щоб переконати нас у своїй "могутності". І що він може ще зробити, як тільки час від часу вилітати та бомбити острів Зміїний? Оскільки намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють", - пояснює Гуменюк.

За її словами чергові обстріли, це також була спроба розвідки: чи не розгорнуть там гарнізон, який можна знищити.

"Але поки вони б'ють по тій техніці, яку залишили самі", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, 30 червня російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, а пізніше наші бійці встановили на острові український прапор.

При цьому ворог продовжує завдавати ударів по Зміїному. Так, нещодавно окупанти атакували наземні сили ЗСУ під Херсоном і безпосередньо сам острів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.