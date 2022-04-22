Российские войска продолжают бомбардировки Мариуполя и блокаду "Азовстали"

Российские оккупанты продолжают наносить бомбовые удары по Мариуполю, несмотря на приказ Путина . Противник также не прекращает блокировать украинских военных на территории завода "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ .

В Генштабе добавили, что на Донецком направлении боевые действия происходят по всей линии соприкосновения. В районе Авдеевки и Кураховки оккупанты пытались штурмовать позиции украинских военных. Все атаки противника были отражены.

"На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали"", - говорится в сводке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность деблокады Мариуполя военным путем. Однако, по его словам, для этого нужно оружие и работа в этом направлении ведется.

Отметим, сегодня, 22 апреля, глава Евросовета Шарль Мишель Владимиру Путину и призвал его разрешить выход людей из осажденного Мариуполя.

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