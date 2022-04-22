Глава Евросовета позвонил Путину и призвал открыть выход из Мариуполя

Глава Европейского совета Шарль Мишель позвонил президенту России Владимиру Путину по поводу войны, которую Кремль развязал против Украины . Мишель призвал главу РФ разрешить выход людей из осажденного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы Евросовета.

"Провел разговор с президентом Путиным. Настойчиво призывал его к немедленному гуманитарному коридору из Мариуполя и других окруженных городов, тем более накануне Пасхи", - рассказал Мишель.

Глава Евросовета также заверил, что в телефонном разговоре с главой Кремля подчеркнул, что ЕС продолжает придерживаться своей позиции касательно поддержки Украины, санкционной политики против РФ, а также осуждения российской агрессии.

"Наше единство, принципы и ценности незыблемы", - резюмировал он.