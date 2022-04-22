Российские войска продолжают бомбардировки Мариуполя и блокаду "Азовстали"
Российские оккупанты продолжают наносить бомбовые удары по Мариуполю, несмотря на приказ Путина. Противник также не прекращает блокировать украинских военных на территории завода "Азовсталь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
"На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали"", - говорится в сводке.
В Генштабе добавили, что на Донецком направлении боевые действия происходят по всей линии соприкосновения. В районе Авдеевки и Кураховки оккупанты пытались штурмовать позиции украинских военных. Все атаки противника были отражены.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность деблокады Мариуполя военным путем. Однако, по его словам, для этого нужно оружие и работа в этом направлении ведется.
Отметим, сегодня, 22 апреля, глава Евросовета Шарль Мишель Владимиру Путину и призвал его разрешить выход людей из осажденного Мариуполя.
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