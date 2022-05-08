Российские войска не прекращают наступательных действий, - сводка Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах на начало 74-х суток противостояния защитников Украины российскому военному вторжению. Враг продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.
На Волынском, Полесском и Северском направлении обстановка без существенных изменений.
Сохраняется угроза нанесения с территории Белоруссии ракетных и авиационных ударов по объектам Украины.
Определены подразделения вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
На Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в сторону государственной границы Украины к северу и северо-востоку от города Харьков.
Враг осуществлял артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций.
На Изюмском направлении противник сосредоточивал основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск.
С целью усиления группировки с территории РФ враг передислоцировал две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии в определенные районы. Осуществлял артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны.
Для уточнения положения наших войск противник продолжал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов изюм и Каменка.
На Донецком направлении группировки оккупационных войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.
На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается возобновить наступательные действия в направлении населенного пункта Новомихайловка.
На Лиманском направлении в результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандриголово.
На Мариупольском направлении продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков проводит штурмовые действия.
Противник продолжает подвоз вооружения, военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных веществ для обеспечения потребностей группировку войск на данном направлении.
На Южнобугском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары по военным и гражданским объектам, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.
На криворожском направлении с целью выявления позиций подразделений ВСУ противник применял БпЛА "Орлан-10".
На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности.
Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении.
За предыдущие сутки зенитно-ракетными подразделениями воздушных Сил были поражены 1 вертолет Ми-28Н, 7 БпЛА типа "Орлан", 2 БПЛА типа "Форпост" и 3 крылатые ракеты. Дополнительно 2 БпЛА типа "Орлан" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.
На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 9 атак врага, уничтожено 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобилей, 6 автомобилей и 1 единица специальной инженерной техники противника.
Напомним, ВСУ освободили несколько населенных пунктов Харьковской области.
Мы также писали о том, что часть российских военных из-за потерь отказалась продолжать боевые действия.
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