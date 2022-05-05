Часть российских военных из-за потерь отказалась продолжать боевые действия, - сводка Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации на фронтах по состоянию на начало 71-х суток противостояния российскому вторжению. Оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления контроля над территорией Донбасса и удержания сухопутного коридора с Крымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Одновременно враг провоцирует напряженность в Приднестровском регионе республики Молдова. Осуществляет перегруппировку войск на отдельных направлениях, принимает меры по пополнению запасов. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы Харькова и осуществляет разведку позиций подразделений Сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии соприкосновения. Противник применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий наших войск.

Подразделения противника пытаются вести наступательные действия на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, успеха не имеют.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстрелы позиций защитников Украины.

В районе города Мариуполь основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на блокировании и попытках уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации, противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.

По имеющейся информации, часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, после отвода в район восстановления, через значительные потери личного состава, отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Указанные военнослужащие находятся в районе вблизи украинско-российской границы и ждут перемещения в РФ.

Подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов имеют низкий морально-психологического состояние, существенные проблемы с вооружением и средствами защиты и не готовы к выполнению задач.

На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. Наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск и инфраструктуре региона.

Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено 9 воздушных целей: 4 БпЛА (два из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск) и 3 крылатые ракеты противника. Также поражено 2 самолета. Предварительно - истребители Су-30. Информация уточняется.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 11 атак врага, уничтожил 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники врага.