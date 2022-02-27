Российские войска подошли к Энергодару, – городской голова

Ситуация вокруг возможного вторжения российских войск в Энергодар остается напряженной. В городе уже обнаружены диверсионные группы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Дмитрия Орлова.
"По состоянию на 14:30 ситуация в городе остается напряженной. В Днепрорудном и Васильевке идут бои. Вражеская техника возле Энергодара находится достаточно близко, перемещается постоянно, поэтому ситуация остается сложной. Уже в городе работают небольшие диверсионные группы, которые пытаются прорваться на объекты", – заявил глава города.
Накануне оккупанты на подступах к Энергодару выставили "Грады". В городе энергетиков расшатана Запорожская АЭС. Профильные ведомства обратились в мировое сообщество из-за угрозы обстрелов энергоблоков станции.
Напомним, что украинская делегация отправилась на переговоры с РФ без намерений уступок.
К слову, ранее Владимир Путин отдал приказ перевести в особый режим силы сдерживания.