Российские войска подошли к Энергодару, – городской голова

Ситуация вокруг возможного вторжения российских войск в Энергодар остается напряженной. В городе уже обнаружены диверсионные группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Дмитрия Орлова.

"По состоянию на 14:30 ситуация в городе остается напряженной. В Днепрорудном и Васильевке идут бои. Вражеская техника возле Энергодара находится достаточно близко, перемещается постоянно, поэтому ситуация остается сложной. Уже в городе работают небольшие диверсионные группы, которые пытаются прорваться на объекты", – заявил глава города.

Накануне оккупанты на подступах к Энергодару выставили "Грады". В городе энергетиков расшатана Запорожская АЭС. Профильные ведомства обратились в мировое сообщество из-за угрозы обстрелов энергоблоков станции.