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Російські війська підійшли до Енергодару, – міський голова

Автор: Антон Федорців

Ситуація навколо можливого вторгнення російських військ до Енергодара залишається напруженою. У місті вже виявили диверсійні групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Дмитра Орлова.

"Станом на 14:30 ситуація в місті залишається напруженою. В Дніпрорудному та Василівці йдуть бої. Ворожа техніка біля Енергодару знаходиться досить близько, переміщується постійно, тому ситуація залишається складною. Вже в місті працюють невеличкі диверсійні групи, які намагаються прорватися на об’єкти", – заявив очільник міста.

Напередодні окупанти на підступах до Енергодару виставили "Гради". У місті енергетиків розшатована Запорізька АЕС. Профільні відомства звернулися до світової спільноти через загрозу обстрілів енергоблоків станції.

Нагадаємо, що українська делегація вирушила на перемовини з РФ без наміру поступок.

До слова, раніше Володимир Путін наказав перевести в особливий режим сили стримування.

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Запорожская АЭСЭнергодарВторгнення Росії до України