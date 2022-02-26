Российские войска подходят к Энергодару с "Градами", есть угроза для АЭС  

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко.

"К этому моменту российские войска подходят к Энергодару и начинают размещать "Грады", направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС. Соответствующие ведомства Украины уже обратились к международным сообществам о том, что есть большая угроза того, что российские оккупанты могут начать обстреливать АЭС", - заявил он.