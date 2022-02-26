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Российские войска подходят к Энергодару с "Градами", есть угроза для АЭС  

Новина українською →
Энергодар, Суббота 26 февраля 2022 19:56
Российские войска подходят к Энергодару с "Градами", есть угроза для АЭС   Фото: российские "Грады" направлены на Запорожскую АЭС (t me romandonik)
Автор: Юлия Бойко

В ходе вторжения России в Украину войска противника подходят к Энергодару. Реактивные системы залпового огня "Град" направлены на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко.

"К этому моменту российские войска подходят к Энергодару и начинают размещать "Грады", направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС. Соответствующие ведомства Украины уже обратились к международным сообществам о том, что есть большая угроза того, что российские оккупанты могут начать обстреливать АЭС", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что под Херсоном российские войска подбили автомобиль скорой помощи, которая везла раненого.

Также стало известно, что российские войска заняли территорию бывшего аэропорта в Бердянске.

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Запорожская АЭС Энергодар Вторжение России в Украину
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