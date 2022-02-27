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Российские войска подорвали газопровод в Харькове

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Украина, Харьков, Воскресенье 27 февраля 2022 03:41
Российские войска подорвали газопровод в Харькове Фото: российские войска подорвали газопровод в Харькове (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Российские войска подорвали газопровод в Харькове. Жителей города успокаивают, что это - не ядерный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

В Харькове на Даниловке российские оккупанты подорвали газопровод ночью 27 февраля. На видео виден большой взрыв.

В службе отмечают, что это не было ядерным взрывом.

"Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похоже на него", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате обстрелов в Харьковской области погиб ребенок. Оккупанты обстреляли жилой дом.

Также сообщалось, что в Харькове обстреляли многоэтажку. Три этажа получили сильные повреждения.

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