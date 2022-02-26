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В Харькове оккупанты попали в многоэтажку

Новина українською →
Украина, Харьков, Суббота 26 февраля 2022 23:50
В Харькове оккупанты попали в многоэтажку Фото: многотажка попала под обстрел в Харькове (facebook.com/ctrs.mou)
Автор: Наталья Скороход

В Харькове многоэтажка попала под обстрел российских оккупантов. Дом поврежден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военное телевидение Украины.

"Оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей. Снаряд попал в жилой дом в Харькове", - говорится в сообщении.

На фото видно, что в результате обстрела повреждены как минимум три этажа дома.

Напомним, что в Харькове оккупанты обстреляли детскую больницу. Они не раз пытались прорваться в город.

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