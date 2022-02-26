В Харькове оккупанты попали в многоэтажку
Фото: многотажка попала под обстрел в Харькове (facebook.com/ctrs.mou)
В Харькове многоэтажка попала под обстрел российских оккупантов. Дом поврежден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военное телевидение Украины.
"Оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей. Снаряд попал в жилой дом в Харькове", - говорится в сообщении.
На фото видно, что в результате обстрела повреждены как минимум три этажа дома.
Напомним, что в Харькове оккупанты обстреляли детскую больницу. Они не раз пытались прорваться в город.