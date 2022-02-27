Російські війська підірвали газопровід у Харкові. Жителів міста заспокоюють, що це-не ядерний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

У Харкові на Данилівці російські окупанти підірвали газопровід вночі 27 лютого. На відео видно великий вибух.

У службі зазначають, що це не було ядерним вибухом.

"Застерігаємо від дезінформації: це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально схоже на нього", - йдеться в повідомленні.