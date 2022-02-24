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Российские войска открыли огонь по гражданской инфраструктуре, - Подоляк

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Четверг 24 февраля 2022 17:24
Российские войска открыли огонь по гражданской инфраструктуре, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военнослужащие открывают огонь не только по военной инфраструктуре. В Угледаре под обстрел попала местная больница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Уже атакуют не только военную инфраструктуру, а уже начали удары по гражданской инфраструктуре. в Угледаре под обстрелы попала больница", - заявил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты пытались совершить теракт на Чернобыльской АЭС.

Тем временем в ВСУ сообщили, об активных боевых действия за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинка.

В частности, с территории Беларуси также были выпущены баллистические ракеты в сторону Украины.

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