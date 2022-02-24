ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські війська відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі, - Подоляк

Новость на русском →
Четвер 24 лютого 2022 17:24
Російські війська відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військовослужбовці відкривають вогонь не лише по військовій інфраструктурі. У Вугледарі під обстріл потрапила місцева лікарня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Вже атакують не тільки військову інфраструктуру, а вже почали удари по цивільній інфраструктурі. в Вугледарі під обстріли попала лікарня", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти намагалися вчинити теракт на Чорнобильській АЕС.

Тим часом у ЗСУ повідомили, про активні бої дії за Гостомельський аеродром, А також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка.

Зокрема, з території Білорусі також були випущені балістичні ракети в бік України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна