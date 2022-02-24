Російські війська відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі, - Подоляк
Фото: Михайло Подоляк (Віталій Носач/РБК-Україна)
Російські військовослужбовці відкривають вогонь не лише по військовій інфраструктурі. У Вугледарі під обстріл потрапила місцева лікарня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.
"Вже атакують не тільки військову інфраструктуру, а вже почали удари по цивільній інфраструктурі. в Вугледарі під обстріли попала лікарня", - заявив Подоляк.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти намагалися вчинити теракт на Чорнобильській АЕС.
Тим часом у ЗСУ повідомили, про активні бої дії за Гостомельський аеродром, А також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка.
Зокрема, з території Білорусі також були випущені балістичні ракети в бік України.