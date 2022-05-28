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Российские войска обстреляли Золочев под Харьковом, ранены два человека

Фото: российские военные обстреляли Золочев (facebook com mod mil rus)
Автор: Александр Мороз

Российские войска 28 мая обстреляли частный сектор Золочева (Харьковская область). В результате ранены два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, обстрел Золочева Богодуховского района произошел около 14:00.

"Вражеские снаряды упали посреди частных домов. Один из российских снарядов пробил крышу, залетел в кухню и не разорвался. В результате обстрела получили ранения 50-летний мужчина и 62-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром противник обстрелял Николаев. Как минимум два снаряда взорвались прямо во дворах многоэтажек. В результате обстрелов погиб один человек и еще шестеро пострадали.

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ХарьковВойна России против Украины