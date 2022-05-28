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Російські війська обстріляли Золочів під Харковом, поранено двох людей

Фото: російські військові обстріляли Золочів (facebook com mod mil rus)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська 28 травня обстріляли приватний сектор Золочева (Харківська область). В результаті поранені дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, обстріл Золочева Богодухівського району стався близько 14:00.

"Ворожі снаряди впали посеред приватних будинків. Один з російських снарядів пробив дах, залетів в кухню і не розірвався. В результаті обстрілу отримали поранення 50-річний чоловік і 62-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці противник обстріляв Миколаїв. Як мінімум два снаряди вибухнули прямо у дворах багатоповерхівок. В результаті обстрілів загинула одна людина і ще шестеро постраждали.

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ХарківВійна Росії проти України