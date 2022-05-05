Российские войска обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области: 7 раненых

По данным правоохранителей, вчера, 4 мая РФ нанесла авиаудар по г. Святогорск Краматорского района. Так, под прицел оккупантов попала Свято-Успенская Святогорская лавра, которая сейчас является убежищем для беженцев от российской агрессии.

"В результате обстрела территории лавры повреждено здание общежития. Ранения, по предварительным данным, получили 7 гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи полиции и сотрудники ГСЧС. Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.

Напомним, сегодня в ночь с 4 на 5 мая российская армия нанесла ракетные удары по Краматорску.

Впоследствии стало известно, что в результате ракетного удара оккупантами по Краматорску количество раненых мирных жителей возросло до 25. Из них шестеро нуждаются в госпитализации.

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