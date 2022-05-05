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Російські війська обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області: 7 поранених

Фото: російські війська обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області (t me dsszzi_official)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти обстріляли Свято-Успенську Святогірську лавру в Донецькій області. Внаслідок чого отримали поранення 7 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, вчора, 4 травня РФ нанесла авіаудар по м. Святогірськ Краматорського району. Так, під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, яка нині є притулком для біженців від російської агресії.

"В результаті обстрілу території лаври пошкоджено будівлю гуртожитку. Поранення, за попередніми даними, отримали 7 цивільних громадян", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчі поліції та співробітники ДСНС. Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури встановлюється.

Нагадаємо, сьогодні в ніч з 4 на 5 травня російська армія завдала ракетних ударів по Краматорську.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару окупантами по Краматорську кількість поранених мирних жителів зросла до 25. З них шестеро потребують госпіталізації.

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