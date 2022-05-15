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Российские войска обстреляли Северодонецк: два человека погибли

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: РБК-Украина

Северодонецк Луганской области подвергается обстрелам вражеской артиллерии уже вторые сутки. Снаряды оккупантов попали в один из жилых домов города, два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Двое погибших в старом районе Северодонецка. Оккупанты вчера вечером накрыли город артиллерией, обстрелы продолжились и сегодня, поэтому погибших обнаружили только сейчас. Было попадание в жилой дом", - написал Гайдай.

Он напомнил, что во время воздушной тревоги нужно идти в укрытие, ведь российские военные продолжают обстреливать жилые дома.

Обстрел Северодонецка (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что вечером в субботу, 14 мая, российские военные попали в больницу в Северодонецке. Только за вечер ранения получили 9 человек, которые остались в городе.

Также мы писали, что сегодня, 15 мая, во время эвакуации мирного населения в Северодонецке под обстрел попал автомобиль патрульной полки. Там были дети.

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ЛуганскВойна России против Украины