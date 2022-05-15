Российские войска обстреляли Северодонецк: два человека погибли

Северодонецк Луганской области подвергается обстрелам вражеской артиллерии уже вторые сутки. Снаряды оккупантов попали в один из жилых домов города, два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.