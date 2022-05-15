Эвакуация из Северодонецка: оккупанты обстреляли автомобиль с детьми
Сегодня, 15 мая, во время эвакуации мирного населения в Северодонецке под обстрел попал автомобиль патрульной поліці. Там были дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.
По его словам, в Северодонецке сегодня неспокойно. Русские пугают население и разрушают дома. Желающих уехать больше.
Гайдай сообщил, что сегодня из Северодонецка вывезли 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных.
"Патрульные полицейские смогли забрать 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших, быстро проскочили. Северодончане уже в безопасности", - написал Гайдай.
Напомним, российские военные попали больницу в Северодонецке. Только за вечер ранения получили 9 человек, оставшихся в городе.
Мы сообщали, что в Луганской области российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли завод "Азот", техникум и численное количество многоэтажек. Ранения получили четыре человека.