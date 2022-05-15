Російські війська обстріляли Сєвєродонецьк: дві людини загинули

Сєвєродонецьк Луганської області зазнає обстрілу ворожої артилерії вже другу добу. Снаряди окупантів потрапили в один з житлових будинків міста, дві людини загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.