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Російські війська обстріляли Сєвєродонецьк: дві людини загинули

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: РБК-Україна

Сєвєродонецьк Луганської області зазнає обстрілу ворожої артилерії вже другу добу. Снаряди окупантів потрапили в один з житлових будинків міста, дві людини загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

“Двоє загиблих у старому районі Сєвєродонецька. Окупанти вчора ввечері накрили місто артилерією, обстріли продовжилися і сьогодні, тож загиблих виявили лише зараз. Було влучання в житловий будинок”, - написав Гайдай.

Він нагадав, що під час повітряної тривоги потрібно йти в укриття, адже російські військові продовжують обстрілювати житлові будинки.

Обстріл Сєвєродонецька (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що ввечері в суботу, 14 травня, російські військові поцілили у лікарню в Сєвєродонецьку. Лише за вечір поранення отримали 9 людей, що залишились в місті.

Також ми писали, що сьогодні, 15 травня, під час евакуації мирного населення у Сєвєродонецьку під обстріл потрапив автомобіль патрульної поліції. Там були діти.

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ЛуганськВійна Росії проти України