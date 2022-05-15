Оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке. Помощь раненым оказывали в разбитом здании

Фото: оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке (скриншот из видео/YouTube)

Вечером в субботу, 15 мая, российские военные попали в больницу в Северодонецке. Только за вечер ранения получили 9 человек, которые остались в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"За минувшие сутки орки совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку. Гатали по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице", - рассказал он. По его словам, только за вечер ранений получили сразу 9 мирных жителей города. "Все они получили медицинскую помощь в разбитой больнице. Несмотря на обстрелы, она продолжает работать", - добавил Гайдай.