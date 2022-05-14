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Российские войска снова обстреляли позиции пограничников в Черниговской области

Новина українською →
Черниговская область, Суббота 14 мая 2022 13:15
Российские войска снова обстреляли позиции пограничников в Черниговской области Оккупанты обстреляли пограничников в Черниговской области (t.me/DPSUkr)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска снова обстреляли пограничную зону в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что оккупанты вели огонь из российского села Ломаковка Брянской области.

"Враг постоянно пытается осуществлять аэроразведку дронами всей пограничной инфраструктуры области", - говорится в сообщении.

Российские войска снова обстреляли позиции пограничников в Черниговской областиРоссийские войска снова обстреляли позиции пограничников в Черниговской областиОккупанты обстреляли пограничников в Черниговской области (t.me/DPSUkr)

Ранее мы сообщали, что Россия в четвертый раз обстреляла позиции пограничников в Черниговской области.

Также мы писали, что в Черниговской области оккупанты из минометов обстреляли позиции пограничников.

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Государственная пограничная служба Черниговская область
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