В Черниговской области оккупанты из минометов обстреляли позиции пограничников
Российские военные атаковали позиции украинских пограничников в Черниговской области. Оккупанты применили минометы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Корюковской РВА Ивана Ващенко в Facebook.
По его словам, утром 15 апреля оккупанты обстреляли позиции пограничников в Сновской общине. Никто не пострадал.
"На самом деле, опасности особой нет, потому что это обстрел, как говорят русские "беспокоящий". Просто, чтобы держать в тонусе наши ВСУ, но мы даем достойный отпор", - отметил председатель РВА.
Кроме того, эту информацию в комментарии Суспильному подтвердила пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.
Она добавила, что российские военные дважды обстреляли из минометов пограничников возле населенного пункта Сеньковка.
Напомним, 14 апреля российская армия обстреляла окрестности города Городня Черниговской области из тактического ракетного комплекса "Точка-У".
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