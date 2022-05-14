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Російські війська знову обстріляли позиції прикордонників у Чернігівській області

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Чернігівська область, Субота 14 травня 2022 13:15
Російські війська знову обстріляли позиції прикордонників у Чернігівській області Окупанти обстріляли прикордонників у Чернігівській області (t.me/DPSUkr)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська знову обстріляли прикордонну зону у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що окупанти вели вогонь із російського села Ломаківка Брянської області.

"Ворог постійно намагається здійснювати аеророзвідку дронами усієї прикордонної інфраструктури області", - йдеться у повідомленні.

Російські війська знову обстріляли позиції прикордонників у Чернігівській областіРосійські війська знову обстріляли позиції прикордонників у Чернігівській областіОкупанти обстріляли прикордонників у Чернігівській області (t.me/DPSUkr)

Раніше ми повідомляли, що Росія вчетверте обстріляла позиції прикордонників у Чернігівській області.

Також ми писали, що у Чернігівській області окупанти з мінометів обстріляли позиції прикордонників.

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