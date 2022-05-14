Російські війська знову обстріляли позиції прикордонників у Чернігівській області

Російські війська знову обстріляли прикордонну зону у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Раніше ми повідомляли, що Росія вчетверте обстріляла позиції прикордонників у Чернігівській області.

Також ми писали, що у Чернігівській області окупанти з мінометів обстріляли позиції прикордонників.

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