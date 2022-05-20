Российские войска обстреляли Полтавскую область. Попали в объект инфраструктуры

Российская армия в пятницу, 20 мая, нанесла ракетный удар по Полтавской области. Оккупанты повредили инфраструктурный объект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.
"Прилет в Лубенской общине по объекту инфраструктуры. Информацию о пострадавших и разрушениях устанавливаем. Детали - позже", - отметил он.
Напомним, сегодня во Львовской области украинские силы ПВО сбили вражескую крылатую ракету.
Также российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Малин Житомирской области. В результате повреждены более 100 домов.
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