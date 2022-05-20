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Російські війська обстріляли Полтавську область. Влучили в об'єкт інфраструктури

Фото: окупанти завдали ракетного удару по Лубенській громаді (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія у п'ятницю, 20 травня, завдала ракетного удару по Полтавській області. Окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"Приліт у Лубенській громаді по об‘єкту інфраструктури. Інформацію про постраждалих та руйнування встановлюємо. Деталі - згодом", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні у Львівській області українські сили ППО збили ворожу крилату ракету.

Також російські окупанти завдали ракетного удару по місту Малин Житомирської області. В результаті пошкоджені понад 100 будинків.

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Полтавская областьВійна Росії проти України