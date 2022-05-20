Над Львовской областью заметили крылатую ракету. Сработала ПВО

Сегодня, 20 мая утром над Львовской областью была замечена, вероятно, крылатая ракета. Сработали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Facebook.

"Имели одно оповещение о воздушной тревоге (от 8 утра 19 мая до 8 утра 20 мая). На посте визуального наблюдения заметили предположительно крылатую ракету. Спасибо нашим силам ПВО, что небо над Львовщиной осталось спокойным", - написал он.

Напомним, ночью 17 мая российские войска нанесли ракетные удары по Львовской области, что стало одной из крупнейших атак на регион по количеству выпущенных ракет.

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