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Российские войска снова обстреляли Николаев, есть раненая

Фото: начальник Николаевской ОВА Виталий Ким (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Вечером 18 июля российские войска снова обстреляли Николаев, в результате пострадала одна женщина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима на телемарафоне.

"Вечером в 17:15 был еще удар, ранена одна женщина. В целом по области ранены 17 человек, без жертв", - отметил он.

Местные СМИ уточняют, что был обстрелян Корабельный район.

Напомним, ранее Ким объявил "охоту" на корректировщиков ударов по Николаеву и пообещал платить по 100 долларов за каждого.

В Вооруженных силах отмечают, что россияне постоянно обстреливают Николаев, чтобы люди не чувствовали себя в безопасности.

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НиколаевВойна России против Украины