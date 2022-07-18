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Російські війська знову обстріляли Миколаїв, є поранена

Фото: начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Увечері 18 липня російські війська знову обстріляли Миколаїв, в результаті постраждала одна жінка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма на телемарафоні.

"Увечері о 17:15 був ще удар, поранена одна жінка. Загалом по області поранено 17 осіб, без жертв", - зазначив він.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що був обстріляний Корабельний район.

Нагадаємо, раніше Кім оголосив "полювання" на коректувальників ударів по Миколаєву і пообіцяв платити по 100 доларів за кожного.

У Збройних силах зазначають, що росіяни постійно обстрілюють Миколаїв, щоб люди не відчували себе в безпеці.

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МиколаївВійна Росії проти України